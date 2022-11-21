لبلبة: «تكريم مهرجان القاهرة السينمائي مختلف.. وكان نفسي أمي تشوفني»

قال الفنان أحمد خالد صالح، إن شخصيته في فيلم «19 ب»، الذي يعرض في فعاليالت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لم تفتعل المشكلات، لكن ظروفه هي التي أجبرته على ذلك: «أغلبنا الظروف تجعله يعيش بعض المشكلات والصعاب، واختياراتنا تؤدي إلى النتائج السيئة أحيانا، وأعتبر شخصية نصر تأثرت كثيرا بالظروف»، فيما قالت الفنانة لبلبة، إن تكريم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمر مختلف بالنسبة لها.

أعاني من مشكلات وأبعاد تفوق كثيرا شخصية السايس

وأضاف صالح، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر، قائلا: «في الفيلم أعمل كسايس، أعاني من مشكلات وأبعاد تفوق كثيرا شخصية السايس، وهو أكثر ما جذبني للفيلم وجعلني أوافق على المشاركة فيه، رأينا إنسان بأبعاد مختلفة، وكان ذلك أكثر الأمور التي جعلتني متحمسا لشخصية نصر».

لبلبة: كُرمت في مهرجانات كثيرة بالأقصر وأسوان والمهرجان الروائي

فيما قالت الفنانة لبلبة، إنّه جرى تكريمها في مهرجانات كثيرة بالأقصر وأسوان والمهرجان الروائي وجمعية الفيلم ومهرجان الإسكندرية، لكن تكريم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمر مختلف ويأتي في وقت مناسب جدا: «والدتي كانت دايما تقولي السنة الجاية هيكرموكي في مهرجان القاهرة، لكن أنا أشعر أن كل شيء في ميعاده المناسب».

لبلبة: كنت أتمنى أن تكون والدتي على قيد الحياة

وتابعت لبلبة: «كنت أتمنى أن تكون والدتي على قيد الحياة، وتكون موجودة بين الكواليس حتى تفرح بتكريمي، أنا سعيدة من أجل هذا التكريم، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور دائما».