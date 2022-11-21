تنفيذ 61 ألف حكم قضائي وضبط 125 كيلو مخدرات خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط 157 قطعة سلاح ناري بحوزة 130 متهما، وتنفيذ 60791 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 244 قضية مواد مخدرة

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 244 قضية مواد مخدرة بإجمالي 274 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 34,586 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 73,380 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 8,888 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,130 كيلو جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 2,875 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 891 جرامأ، وكمية من مخدر الآيس وزنت 892 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 471 جراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 90 جراما، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت 50 جراما، و3916 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات، عن ضبط 15 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 221 دراجة نارية مخالفة، وضبط 19315 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 7 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.