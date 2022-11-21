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ضبط 60 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:07 م | الإثنين 21 نوفمبر 2022
حلمة مرورية _ صورة أرشيفية

حلمة مرورية _ صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (60418) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:(25040) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(2201) مخالفة السير بدون تراخيص.(9) دراجات نارية مخالفة.(14) مخالفة موقف عشوائى.(28) مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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