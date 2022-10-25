الإفتاء: غدا الأربعاء أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1444 الهجري

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، اليوم الثلاثاء، هلالَ شهرِ ربيع الآخر لعام 1444 هجريًّا، ، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في بيان له قبل قليل: «تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الآخر لعامِ 1444 هجريًّا، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق 26 أكتوبر الجاري، هو أول أيام شهر ربيع الآخر».

وأضاف: «بهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير».