ضبط لصوص السيارات والملابس والذهب في حملات أمنية بالقاهرة

ضبط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين لهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما فردين خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، بتهمة سرقة إحدى السيدت عن طريق خطف سلسلتين ذهبيتين منها ولاذا بالفرار حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية المُضبوطة، وأقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية صاحب محل مصوغات ذهبية بمحافظة القليوبية.

ضبط لصوص الملابس

كما جرى ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة دون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزتهم 6 أكياس بلاستيكية كبيرة الحجم بداخلهم ملابس - مفك حديدي - قطعة حديدية أجنة، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بسرقة مخزن الملابس الخاص بالمحل عمل أحدهم والكائن بدائرة القسم ، بإسلوب كسر الباب بإستخدام المضبوطات وأقروا بإستخدام السيارة لنقل المسروقات.

وجرى ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزته حقيبة داخلها 4 عدادات مياه مجهولين المصدر، ومفتاح إنجليزي، واعترف بأنّ المضبوطات متحصلات وقائع سرقة عدادات المياه بإسلوب الفك، كما اعترف بارتكابه 5 حوادث سرقة عدادات مياه من داخل المساكن بذات الأسلوب.

ضبط لص السيارات

كما جرى ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادي، حال استقلاله سيارة مستأجرة لقيامه بكسر زجاج سيارة أحد المواطنين وسرقة مبلغ مالى من داخلها، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب التتبع وكسر الزجاج وتم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة.

وأيضا جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية بتهمة سرقة مبالغ مالية ودفتر شيكات منسوب صدوره لأحد البنوك من داخل مخزن ملك صاحب مؤسسة لتوريد الحديد كائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل المكتب ملكه وسابقة عمله لدى المجنى عليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.