أسعار البترول تتراجع خلال تعاملات اليوم وسط توقعات بالركود

شهدت أسعار البترول العالمية تراجعا ملحوظا لتصل إلى أدنى مستوياتها في شهرين خلال تعاملات اليوم، بعد أن تراجعت بنحو دولار للبرميل في وقت سابق، مع انحسار المخاوف بشأن المعروض، في حين ألقت المخاوف إزاء الطلب على الوقود في الصين وقوة الدولار بظلالها على الأسعار.

تراجع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8 %

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8 % إلى 86.88 دولار للبرميل، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.40 دولار للبرميل، بانخفاض 0.9 %.

وأغلق كلا الخامين القياسيين يوم الجمعة الماضي تعاملاتهما عند أدنى مستوى لهما منذ 27 سبتمبر، ليواصلا الخسائر للأسبوع الثاني مع انخفاض برنت 9% وغرب تكساس الوسيط 10%، حيث بدء أول يوم في الأسبوع الثالث بانخفاض وخسائر ايضا في الأسعار.

وقالت تينا تينج المحللة لدى «سي.إم.سي ماركتس»، إنه إضافة إلى توقعات الطلب المتواضعة بسبب قيود مكافحة كوفيد في الصين، أدى تعافي الدولار اليوم أيضا لتشكيل عامل ضغط إضافي على أسعار النفط.

بيانات اقتصادية حديثة: احتمالات الركود

وتابعت أن الإقبال على المخاطرة أصبح هشا إذ تشير بيانات اقتصادية حديثة من دول كبرى إلى احتمالات الركود، خاصة في بريطانيا ومنطقة اليورو، مشيرة إلى أن تصريحات مالت للتشديد النقدي من المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي أثارت المخاوف أيضا بشأن توقعات الاقتصاد في الولايات المتحدة.

وظلت أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين قرب مستويات مرتفعة سجلتها في أبريل نيسان مع مكافحة بؤر تفش في أنحاء البلاد وفي مدن كبرى.

وفي تلك الأثناء، هدأ شح إمدادات الخام في أوروبا مع تكديس المصافي للمخزونات قبل بدء سريان حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في الخامس من ديسمبر كانون الأول، مما وضع ضغوطا على أسواق الخام في أنحاء أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.