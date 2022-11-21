ضبط 1880 قضية تموينية في حملات على الأسواق خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، التي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 1880 قضية تموينية، بينها 6 قضايا بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت 20,400 طن أرز أبيض، و5 قضايا حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت 83 طن أرز أبيض، و48 قضية حجب أرز شعير بمضبوطات بلغت 736,745 طن أرز شعير.

ضبط مواد غذائية لبيعها بأزيد من السعر الرسمي

ومن بين القضايا، 3 في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 9,865 طن سكر حر، زيت طعام، مكرونة، 3,410 طن دقيق أبيض، وضبط 548 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت 4,250 طن دقيق أبيض، 19,712 طن سكر حر، زيت طعام - عدس، دهانات، منظفات صناعية، أسمدة زراعية - 2700 عبوة عصائر، 4925 عبوة سجائر، وضبط 921 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 21 قضية دقيق بلدي مدعم مستندي، 316 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 301 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفي إطار جهود الإدارة لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 48 قضية بمضبوطات بلغت 736,745 طن أرز شعير.