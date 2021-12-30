يوم استثنائي غداً على شاشة التلفزيون المصري احتفالاً بالعام الجديد

أكد الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والقناة الفضائية المصرية، بصحبة الإعلامية جومانا ماهر، اليوم الخميس، أن حلقة اليوم كانت الأخيرة في العام الحالي، موضحا أن القناة الأولى ستطلق تغطية مفتوحة غدا الجمعة، الموافق 31 ديسمبر آخر أيام 2021.

تغطية مفتوحة في التلفزيون المصري غدًا

وأشارت الإعلامية جومانا ماهر، إلى أن غد سيكون يوما استثنائيا على شاشة القناة الأولى، بداية من الساعة السابعة صباحا، وحتى الثانية عشرة مساءً ضمن احتفالات السنة الجديدة.

وأعلنت عدد من القنوات عبر شاشات التليفزيون عن برومو الحلقات الخاصة، والتي يتم إذاعتها في ليلة رأس السنة، وعبر صفحة القنوات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

خريطة البرامج بالقنوات المختلفة خلال رأس السنة

وكشفت عدة قنوات فضائية عن مفاجآتها للاحتفال بيوم رأس السنة، حيث أعلنت الإعلامية منى الشاذلي من خلال برنامجها «معكم منى الشاذلي»، على شاشة قناة «CBC» استضافتها الفنان تامر حسني في تمام الساعة التاسعة مساء.

وأعلنت قناة «DMC»، عن استضافة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، الفنانة شيرين عبد الوهاب وابنتهيا في حلقة خاصة للاحتفال برأس السنة.

وتستضيف الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا في برنامجها «في الدبلوكس»، المذاع على شاشة قناة «ON»، الفنانة أنغام، وذلك في حلقة رأس السنة.

ويستضيف الفنان أمير كرارة الفنان عاصي الحلاني في حلقة رأس السنة من برنامج سهرانين، والذي يتم إذاعته على قناة ON، إذ أعلنت القناة في برومو حلقة رأس السنة عن استضافة الفنان عاصي الحلاني مع ابنته ماريتا الحلاني، في تمام الساعة 10 مساء.