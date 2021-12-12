في 72 ساعة.. نجوم الفن يتصدرون شاشات التلفزيون.. آخرهم شيرين عبدالوهاب

تصدر 5 فنانين شاشات القنوات التلفزيونية خلال الـ 72 ساعة الماضية، كان أبرزها ظهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز لأول مرة بعد رحلة علاج ألمت بها، إضافة للفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي كشفت كواليس طلاقها من الفنان حسام حبيب.

شيرين عبدالوهاب

صدمة قوية تلقاها جمهور شيرين عبدالوهاب، بعدما ظهرت في أحد الحفلات منذ أيام، وهي حليقة الشعر، وذلك بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب، ما أدى لظهور شائعات عن سبب حلق شعرها بهذا الشكل، ما دفع «شيرين» لتوضيح ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، كما كشفت كواليس طلاقها من حسام حبيب.

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

ظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، في برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، روت فيهما رحلة علاجها الأليمة التي خاضتها بالخارج، والظروف الصعبة التي واجهتها، وذلك في أول ظهور تلفزيوني لها بعد عودتها.

عاصي الحلاني

كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عن كواليس دخوله عالم الفن، وارتباطه بملكة جمال لبنان كوليت بولس، بعد تصويرهما كليب لأغنية له، كما كشف جانبا من حياته العائلية.

ولفت «الحلاني» خلال لقاء ببرنامج «السيرة»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أنه خجول ولا يقول لزوجته كلمة «أحبك»، إضافة أنه زرع داخل أولاده الرقابة الذاتية لذلك لا يفرض عليهم رأيا.

ماجد الكدواني

علاقة صداقته القوية بالفنان كريم عبدالعزيز، كانت أحد محاور حديث الفنان ماجد الكدواني، خلال تصريحات تلفزيونية، حيث كشف سر هذه العلاقة التي يستغربها البعض، لافتا أن «كريم» من الشخصيات المحبوبة كما أنهما متوافقان بشكل كبير سواء في الحياة العادية أو الأعمال الفنية.