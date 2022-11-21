خطوات الاستعلام عن باركود العمرة.. أقل من 5 دقائق على البوابة المصرية

تتيح بوابة العمرة المصرية، للحاصلين على تأشيرة زيارة بيت الله الحرام، خطوات الاستعلام عن باركود العمرة، خاصة بعد الإعلان عن أن الباركود يكون صالحا للاستخدام خلال أسبوع من تاريخ إصداره، ويمكن الاستعلام في أقل من 5 دقائق.

وترصد «الوطن»، رابط وخطوات الاستعلام على باركود العمرة، وذلك من بوابة العمرة المصرية، تسهيلا على المعتمرين الحصول على البيانات سهولة، وذلك وفقًا لقانون بوابة العمرة المصرية رقم 72 لسنة 2021.

رابط الاستعلام على باركود العمرة

ويمكن للراغبين في الاستعلام عن للحصول على باركود العمرة، الخلال الدخول على بوابة العمرة المصرية، بشكل مباشر من هنـا.

خطوات الاستعلام على باركود العمرة

وتتمثل خطوات الاستعلام عن باركود العمرة، من خلال بوابة العمرة المصرية، في التالي:

- بعد الدخول على بوابة العمرة المصرية.

- ستجد في أقصي يسار الموقع خدمة «الاستعلام».

- سيطلب منك إدخال رقم جواز السفر أو الرقم القومي لصاحب التأشيرة.

- الضغط على «بحث جديد»

- سيظهر بعدها بيانات مقدم الطلب، سواء حصل على تأشيرة العمرة مضاف إليها الباركود وموعدها، فضلا عن الاستعلام عن نوع ومدة العمرة، وخط سير الرحلة وأماكن الإقامة، والمبلغ المحدد للرحلة وهو ما يجب أن يدفعه المعتمر بدون أي زيادات.

تأشيرات لا تحتاج إلى باركود العمرة

وحدد قانون بوابة العمرة المصرية، بعض أنواع التأشيرات التي لا تحتاج لباركود العمرة، وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من قانون بوابة العمرة رقم 72 لسنة 2021، وهي كالآتي:

- تأشيرة الزيارة العائلية.

- تأشيرة الزيارة التجارية.

- تأشيرة الزيارة رجال الأعمال.

- تأشيرة الزيارة للمؤتمرات.

- تأشيرة الزيارة للمرور.

- التأشيرة الدبلوماسية.

- التأشيرة الخاصة.

- التأشيرة المهمة.

- التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.

- تأشيرات الإقامة.