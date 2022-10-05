تأشيرات لا تحتاج لـ«باركود» بوابة العمرة للسفر إلى السعودية.. اعرفها

حدد قانون بوابة العمرة المصرية، بعض التأشيرات التي يسمح لها بالسفر لأداء مناسك العمرة، دون الحصول على باركود البوابة، وفق القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، المتعلقة بمنح التأشيرات، التي تسمح بأداء المناسك المقدسة، لطالبي الحصول على تأشيرات العمرة.

وفيما يلي، ننشر في التقرير، التأشيرات التي لا تحتاج لباركود بوابة العمرة للسفر إلى السعودية، وفق قانون بوابة العمرة المصرية، التي جاءت كالتالي:

باركود بوابة العمرة

وتمنح بوابة العمرة، الراغبين للسفر للسعودية، باركود «كود تعريفي»، يربط المعتمر آليا مع الإدارة العامة للجوازات، لإرسالها لأقسام الجوازات، وتكون شركات الطيران والنقل، ملتزمة بمطابقة البيانات المسجل لدى البوابة قبل المغادرة.

تأشيرات لا تحتاج لباركود بوابة العمرة ‏

واستثني قانون بوابة العمرة المصرية بعض أنوع التأشيرات من الحصول على باركورد البوابة، في المادة الثانية من القانون رقم 72 لسنة 2021، وهي كالآتي:

التأشيرة لعائلية

التأشيرة التجارية

تأشيرة رجال الأعمال

تأشيرة المؤتمرات

تأشيرة المرور

التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات الرسمية بأنواعها

التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية وتأشيرات الإقامة.

أسعار تذاكر العمرة

ووفق المعلن من شركة مصر للطيران جاءت أسعار تذاكر طيران موسم العمرة العام الجاري، تبدأ من 6400 جنيها لخط سير «القاهرة- جدة- القاهرة» بشرط أن يكون السفر خلال كافة أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتم طرح أسعار تذاكر طيران موسم العمرة لخط «القاهرة- المدينة المنورة- جدة - القاهرة» ستصل إلى 6650 جنيه

بينما طرحت الشرك تذاكر، بسعر إلى 6600 جنيها خط سير «القاهرة- جدة- القاهرة، وهناك تذاكر طيران بسعر 6950 جنيه لخط «القاهرة- جدة، المدينة المنورة- القاهرة».

وتلك الأسعار شاملة الضرائب والرسوم المقررة، وقابلة للتغير وفقًا لتغيير سعر الصرف أو متغيرات السوق.