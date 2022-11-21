جامعة الإسكندرية تناقش الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

ناقش مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس الجامعة، سير امتحانات نصف الفصل الدراسي الأول (الميدتيرم)، واستعدادات الكليات لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 - 20233، والتي تبدأ في مطلع شهر يناير 2023، بحسب الخريطة الزمنية المحددة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد «نبيل»، أن الدراسة منتظمة بجميع الكليات خلال فترة عقد امتحانات الميدتيرم، وتسير المحاضرات بشكل منتظم وفقًا للجداول الدراسية وما تم تحديده فى خريطة الدراسة فى بداية العام الدراسي.

تجربة التبادل الطلابي

وأضاف نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن تجربة التبادل الطلابي بين جامعتي الإسكندرية وعين شمس أثبتت نجاحها، مشيرًا إلى أن الجامعة بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع جامعتي أسوان والأقصر للتبادل الطلابي.

الأنشطة الطلابية في جامعة الإسكندرية

كما استعرض المجلس تفاصيل خريطة الأنشطة الطلابية التي تم تنفيذها منذ بداية العام، واستعدادات الجامعة لتنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.

وكرم المجلس الدكتورة نجدة إبراهيم ماضي وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب لانتهاء فترة عملها كوكيل للكلية متمنيًا لها التوفيق.