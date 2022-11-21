«أشباح أوروبا» يتذيل إيرادات دور العرض السينمائي.. 1200 جنيه في يوم

تذيل فيلم «أشباح أوروبا»، بطولة هيفاء وهبي، قائمة إيرادات الأفلام الموجودة بدور العرض السينمائي حاليًا، إذ جاء في المركز الثامن والأخير، ليقترب من رفعه من السينمات، لضعف إقبال الجمهور عليه في الأيام الأخيرة، مُقارنة بالأعمال المنافسة الأخرى.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم «أشباح أوروبا»، موضحًا أنه حقق أمس الأحد، 1200 جنيه فقط، بينما جاء إجمالي ما حققه على مدار شهرين تقريبًا نحو 2.6 مليون جنيهًا فقط.

أبطال فيلم «أشباح أوروبا»

يُشارك في بطولة فيلم أشباح أوروبا كل من هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وعباس أبو الحسن وأروى جودة وباسم سمرة وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

هيفاء وهبي تصور مشاهدها الأخيرة في فيلم «رمسيس باريس»

وفي سياق آخر، تواصل الفنانة هيفاء وهبي، تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلم «رمسيس باريس»، ويُشاركها البطولة كل من حمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد سلام، ومحمد أسامة أوس أوس، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، والتونسية سميرة مقرون، ومصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجي فيلم.

وتُجسد هيفاء وهبي، في فيلم «رمسيس باريس»، دور فتاة شعبية، حيث تدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وتتضمن الرحلة كثيرا من الأحداث والمفاجآت.