«تموين الإسكندرية» تشن حملات على المصانع وتضبط سيارة محملة بالبنزين غير مرخصة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية، حملة رقابية على المصانع، أسفرت عن ضبط 11 ألف جالون بدون بيانات.

وبحسب بيان تموين الإسكندرية، فإنه قد تم ضبط مصنع لتعبئة الشحوم وزيوت سيارات بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم تحريز الآتي:

ماكينة تعبئة شحوم بداخل المصنع، وماكينة طباعة تاريخ الإنتاج والصلاحية و200 جالون في 13 كيلوجراما غير مدون عليها بيانات و200 جالون في 20 لترا غير مدون عليها بيانات.

وتم ضبط 50 جالونا في 20 لترا غير مدون عليها بيانات كما تم ضبط 50 جالونا في 20 لترا غير مدون عليها بيانات، و200 جالون في 13 كيلوجرام غير مدون عليها بيانات، و50 جالونا في 13 لترا بدون بيانات

عبوات فارغة بدون ترخيص

وضبط 2000 عبوة فارغة تستخدم في التعبئة كما تم ضبط 700 كيلو شحومات داخل جرادل بلاستيكبة و300 كيلوزيوت محركات بداخل براميل، و15000 استيكر لصق على العبوات بعد التعبئة.

سيارة محملة بالبنزين غير مرخصة

كما ضبطت تموين الإسكندرية سيارة محملة بمكعبات بنزين وسولار مدعم بدون تصريح وتم تحريز 1500 لتر بنزين 80، و3500 لتر سولار، وضبط 24 شيكارة أرز، زنة الواحدة منها 50 كيلوجراما بإجمالي 1200 كيلوجرام بأحد المخازن بمنطقة خورشيد بدون بيانات مجهولة المصدر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام، وذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع والمواد البترولية المدعمة ومراقبة الأسواق.