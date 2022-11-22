أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في الأسواق

تمثل الدواجن بكل مشتقاتها أمرا مهما لدى شريحة عريضة من المواطنين الذين يحرصون على تناولها بشكل يومي، ولهذا يحرصون على متابعة أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري في الأسواق.

وكشفت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أسعار الفراخ اليوم والتي ما زالت تستقر عند نفس القيمة الشرائية للأسبوعين الماضيين، وفق نوع الدواجن بين بلدي، أو بيضاء أو حمراء أو الساسو.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 22-11-2022 في الأسواق

استقرت أسعار الفراخ البلدي بالمزارع اليوم الثلاثاء، فتراوحت بين 40 و41 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلكين في جميع الأسواق بين 44 و47 جنيها بالنسبة للكيلو، فيما استقرت أسعار الفراخ البيضاء من النوع الساسو اليوم عند 50 جنيهًا، وفقا لما أعلنته عنه اليوم شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

وبحسب النشرة السعرية التي أعلنت عنها الشعبة فإنّ الفارق في أسعار الفراخ البيضاء من مكان وآخر يرجع إلى تكاليف النقل، التي تختلف بشكل كبير من محافظة إلى أخرى.

سعر الفراخ في المحال التجارية

وجاء في المحال التجارية سعر مشتقات الفراخ والدواجن البيضاء، إذ وصل سعر الأجنحة الصافي للكيلو بين 30 و35 جنيها، سعر الكبد والقوانص للكيلو بين 45 و55 جنيهًا، سعر الأوراك بين 46 و56 جنيهًا للكيلو، سعر كيلو الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو الدبابيس تراوح بين 60 و65 جنيهًا، سعر الشيش طاووق الكيلو بـ120 جنيهًا، فيما سجل سعر شيش البانيه بين 120 و170 جنيها، سعر الهياكل تراوح بين 22 و28 جنيهًا، سعر شرائح البانيه تراوح الكيلو منها بين 95 و130 جنيهًا، سعر الصدور بالعظم بين 80 و90 جنيهًا.