أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت في الأسواق.. البانيه بـ120 جنيها

حظيت أسعار الفراخ، اليوم السبت، باهتمام كثير من المواطنين، حيث تصدرت محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، إذ يقبل البعض على شراء كميات من مشتقات الدواجن لتخزينها قبل بدء فصل الشتاء، والذي يشهد عزوف بعض المربين عن إنتاج دورات جديدة، ما يترتب عليه زيادة الأسعار.

وشهدت أسعار الفراخ اليوم استقرارا في المحال، بالتزامن مع الإقبال الكبير الذي تشهده محال الدواجن في جميع الأسواق من جانب المستهلكين، كونها من الوجبات الأساسية على موائد الأسر المصرية، خاصة بعد تحرك أسعار اللحوم الحمراء في محال الجزارة في المحافظات.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 19-11-2022

ووفقا لما أعلنت عنه شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، فإن أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت جاءت كالتالي:

استقر سعر الفراخ البيضاء الساسو اليوم السبت عند سعر 50 جنيهًا، وتراوح سعر الفراخ البلدي في المزارع بين 40 و41 جنيهًا للكيلو، في حين تصل للمستهلكين في الأسواق بين 44 و47 جنيها للكيلو.

وأرجعت شعبة الجيزة فارق السعر لتكاليف النقل الذي تتباين من محافظة لأخرى، حيث يخالف قرب أو بعد المحافظة.

سعر الفراخ في المحال التجارية

وعن سعر الفراخ البيضاء ومشتقاتها اليوم السبت في المحال التجارية الكبرى، سجلت الآتي:

- سعر الأجنحة الصافي للكيلو بين 30 و35 جنيها.

- سعر الكبد والقوانص للكيلو بين 45 و55 جنيهًا.

- سعر الأوراك بين 46 و56 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس تراوح بين 60 و65 جنيهًا.

- سعر الشيش طاووق الكيلو بـ120 جنيهًا.

- سعر شيش البانيه بين 120 و170 جنيها.

- سعر الهياكل تراوحت بين 22 و28 جنيهًا.

- سعر شرائح البانيه بلغ الكيلو منها بين 95 و130 جنيهًا.

- سعر الصدور بالعظم بين 80 و90 جنيهًا.