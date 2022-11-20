أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق التجارية والمزارع

أصدرت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أسعار الفراخ اليوم، وتبيّن استقرارها عند نفس القيمة الشرائية منذ منتصف الأسبوع الماضي، فضلا عن تفاوت سعر الفراخ في المحلات التجارية الكبرى.

وتصدرت أسعار الفراخ محركات البحث العالمية المختلفة كونها تحظى باهتمام كثير من المواطنين الذين يقبلون على شراء كميات من مشتقات الدواجن لتخزينها لاحتياجاتهم طوال الشهر.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

ووفقا لما أعلنته شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، فإنّ أسعار الفراخ البلدي في المزارع اليوم، تراوحت بين 40 و41 جنيهًا للكيلو، في حين تصل للمستهلكين في الأسواق بين 44 و47 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر الفراخ البيضاء الساسو اليوم عند سعر 50 جنيهًا.

وأوضحت الشعبة، أنّ الفارق في السعر يرجع إلى تكاليف النقل، التي تتباين من محافظة إلى أخرى، حيث يختلف قرب أو بعد المحافظة.

سعر الفراخ في المحال التجارية

وعن سعر الفراخ البيضاء ومشتقاتها اليوم في المحلات التجارية الكبرى، فسجل سعر الأجنحة الصافي للكيلو بين 30 و35 جنيها، سعر الكبد والقوانص للكيلو بين 45 و55 جنيهًا، سعر الأوراك بين 46 و56 جنيهًا للكيلو، سعر كيلو الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا، سعر كيلو الدبابيس تراوح بين 60 و65 جنيهًا، سعر الشيش طاووق الكيلو بـ120 جنيهًا.

فيما سجل سعر شيش البانيه بين 120 و170 جنيها، وسعر الهياكل تراوح بين 22 و28 جنيهًا، سعر شرائح البانيه تراوح الكيلو منها بين 95 و130 جنيهًا، وسعر الصدور بالعظم بين 80 و90 جنيهًا.