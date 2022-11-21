معاقبة شقيقين بالمشدد 5 سنوات لتجارتهما في المواد المُخدرة بسوهاج

حكمت محكمة جنايات سوهاج، بالسجن المُشدد 5 سنوات لشقيقين؛ لإتجارهما في المواد المُخدرة المُختلفة، بعدما تم ضبطهما في حالة تلبس وبحوزتهما 2 كيلو من مُخدر الشابو، مُتخذين من دائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهما.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود معلومات عن شقيقين، مفادها اتجارهما بالمواد المُخدرة، وخاصة مادة الشابو المُخدر.

وبتقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، تم استهداف منزل الشقيقين وضبطهما «ك. أ- 30 سنة، وم. أ- 25 سنة- ويقيمان دائرة المركز»، وبحوزتهما 2 كيلو لمادة الشابو المُخدر، ومواد لتقطيع وتعبئة المُخدر.

إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.

وقال أحمد شعبان، محامي الدفاع عن الشقيقين، إن الحكم جاء مطبقًا لنص المادة 34 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مُشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مُشددة لذلك.

وطبقا لـ قانون العقوبات تُخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ويصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، وتصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المُخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي، والتقرير بشأن المواد المُخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهما في حالة تلبس.