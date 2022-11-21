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استقرار أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة

كتب:

منى سعيد
07:53 ص | الإثنين 21 نوفمبر 2022
استقرار أسعار الخضروات في السوق اليوم - تعبيرية

استقرار أسعار الخضروات في السوق اليوم - تعبيرية

استقرت أسعار الخضروات في السوق المحلية اليوم، حيث حافظت على نفس الأسعار منذ الأسبوع الماضي دون زيادة، وسط توافر الخضروات بجميع أنواعها في أسواق الجملة والتجزئة.

أسعار الخضروات اليوم

ويستعرض هذا التقرير أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم وفقًا لما أعلنته أسواق الجملة، وجاءت كما يلي:

الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات

الكوسة بين 4 و7 جنيهات

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه

البصل بين 3 و4.5 جنيه

البطاطس بين 6 و8 جنيهات

الباذنجان البلدي بين 4 و5.5 جنيه

الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات

الباذنجان الأبيض تراوح بين 4 و5.5 جنيه.

البامية بين 16 و20 جنيهًا

الفلفل الحارالأخضر البلدي بين 4 و5 جنيهات

الفلفل الأحمر الحار بين 4 و5 جنيهات

الفاصوليا الكيلو بين 5 و7 جنيهات

الثوم تراوح بين 7 و11 جنيهًا.

أسعار الخضروات في الأسواق

كما سجلت أسعار الخضروات استقرارا في الأسواق المحلية، حيث سجل سعر الكيلو كالآتي:

البصل الأحمر 6 جنيهات

البصل الأصفر 8 جنيهات

الليمون البلدي 14 جنيها

الخيار 10 جنيهات

الطماطم بين 8 و10 جنيهات.

بطاطس التحمير 10 و12 جنيها للكيلو

بطاطس بين 6 و7 جنيهات

الكوسة بـ11 جنيها

الثوم الأبيض البلدي 20 جنيها

الكرنب 8 و10 جنيهات للحبة

الباذنجان رومي كبير بـ10 جنيهات

الجزر سجل 10 جنيهات.

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بقلم منى سعيد