استكمال محاكمة 5 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة في مصر القديمة

تستكمل الدائرة 18 جنايات، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، جلسة محاكمة 5 متهمين بخطف مواطنين بالإكراه بغرض سرقتهم، وانتحالهم صفة ضباط شرطة.

حضور المتهمين من محبسهم

وأجلت هيئة المحكمة، الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم، لحضور المتهمين من محبسهم.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حاتم الخولي وتامر حمدي وأحمد الحوفي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس ومحمد فاروق.

خطف المجني عليهما بالإكراه

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 9598/ 304 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1911 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة، أنّ «هيثم. هـ»، «حسن. م»، «حمادة. ر»، «السيد. أ»، «مصطفى. م»، متهمين بـ خطف المجني عليهما «حسن. ر»، «وائل. م» بالإكراه، بعد إيهام المجني عليه الأول بشراء سيارة.

إحراز سلاح ناري

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين اتفقوا على موعد ومكان محدد واقتادوا المجني عليهما داخل سيارة ميكروباص، وادّعوا أنّهم ضباط وأمناء شرطة، وبهذه الوسيلة تمكنوا من إبعاد المجني عليهما عن أعين المارة، فضلًا عن إحراز المتهم الأول سلاح ناري، وبذلك تمكنوا من سرقتهم مبلغ مالي.

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهم الأول أشهر سلاحا ناريا في وجه المجني عليهما، فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما وبث الرعب في نفسيهما، والاستيلاء على المبالغ المالية بحوزتهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.