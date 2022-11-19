ضبط 28 سلاح ناري وتنفيذ 585 حكما قضائيا بحملة أمنية في أسيوط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط .

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية تم ضبط عدد 28 قطعة سلاح نارى عبارة عن 10 بنادق آلية - 8 بنادق خرطوش- 10 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية بحوزة عدد 16 متهم من بينهم" 6 لهم معلومات جنائية- وقيام ثلاثة منهم بإدارة ورشة سلاح بمشتملاتها".

وايضا ضبط عدد 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة كما ضبط خلالها كميات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بإجمالىعدد 6 متهمين "من بينهم 4 لهم معلومات جنائية") .

و تنفيذ عدد 585 حكم قضائى متنوع و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات.

ضبط (197) قطعة سلاح نارى ، (299) قضية مخدرات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (197) قطعة سلاح نارى ، (299) قضية مخدرات وتنفيذ (88580) حكم قضائى متنوع، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

× فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (197 قطعة سلاح نارى بحوزة 172متهما) وذلك على النحو التالى:

× (21) بندقية آلية.

× بندقية رصاص .

× (29) بندقية خرطوش.

× (6) طبنجات.

× (140) فرد محلى.

× (413) طلقة مختلفة الأعيرة.

× (25) خزينة متنوعة.

× (253) قطعة سلاح أبيض.

× فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (88580) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

× (367) حكم جناية.

× (27468) حكم حبس جزئى.

× (4639) حكم حبس مستأنف.

× (43739) حكم غرامة.

× (12367) مخالفة.

× فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (299) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 340 متهم ضُبط خلالها الآتى:

× كمية من مخدر الحشيش وزنت (34,349 كيلو جرام).

× كمية من مخدر البانجو وزنت (45,180 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,143 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الهيدرو وزنت (20,850 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الإستروكس وزنت (5,175 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الشابو وزنت (3,545 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الآيس وزنت (2,204 كيلو جرام).

× كمية من مخدر البودر وزنت (1,571 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الأفيون وزنت (60 جرام).

× كمية من مخدر الفودو وزنت (350 جرام).

× عدد (561) أمبول مخدر.

× عدد (39) قطرة مخدرة.

× عدد (9546) قرص مخدر.

× فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى ، ضم 3 متهمين ، إرتكبوا حادثين.

× فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (40) متهم.

× فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (21) متهم.

× فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (236) دراجة نارية مخالفة.

× فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22016) مخالفة مرورية متنوعة.

× فى مجال فحص السائقين: فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.