جامعة الأزهر تعلن فتح باب التقدم لحوافز النشر العلمي حتى 11 ديسمبر

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، التصديق لوحدة الامتياز البحثي والعلمي بمكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر على فتح باب التقدم لصرف حوافز ودعم تكاليف النشر الدولي المتميز عن أبحاث عام 2021، خلال الفترة من اليوم 21 من نوفمبر وحتى 12 من ديسمبر من2022، من خلال الموقع الرسمي مع مراعاة شروط التقدم طبقًا للائحة حوافز ودعم تكاليف النشر، على الرابط هنا.

جاء ذلك انطلاقًا من حرص جامعة الأزهر على الاهتمام بالبحث العلمي؛ بوصفه قاطرة التنمية الحقيقية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، واستمرارًا لرؤية الجامعة في دعم الامتياز البحثي والعلمي وتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بما يصب في الريادة الأكاديمية الدولية والرؤية العالمية لأبحاث جامعة الأزهر والتصنيف الدولي لها، وبرعاية كريمة من الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.