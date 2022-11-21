محافظ الإسكندرية: مصر في عهد السيسي تصدت للهجرة غير الشرعية بنجاح

التقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، بالسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، للحديث حول التغييرات المناخية وكيفية الحد من الآثار الناجمة عنها على جميع الأصعدة، وذلك على هامش ندوة أقيمت بمحافظة الإسكندرية بعنوان أثر التغيرات المناخية على الهجرة غير الشرعية.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

وخلال الندوة، رحب محافظ الإسكندرية بالسفيرة نائلة جبر، وثمّن الدور الكبير الذي تقوم به لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مؤكدا أن التغييرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا بينها الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار، لها تأثير كبير على كل الأصعدة، مضيفا أن تأثر الموارد الغذائية والمحاصيل بالتغييرات المناخية يؤثر على فرص العمل المتاحة، ما يكون له أثر كبير على ارتفاع مستويات الهجرة غير الشرعية على مستوى الدول.

منسوب البحر يصل إلى 65 سم في 2030

وأشار «الشريف» إلى أن الإسكندرية واحدة من المدن الساحلية في العالم المتأثرة بشكل كبير بالتغييرات المناخية على جميع المستويات، وخاصة أنها تتعرض كل عام لكميات غزيرة من الأمطار.

وتابع: في عام 2030 سيصل منسوب ارتفاع المياه في البحر الأبيض المتوسط إلى 65 سنتيمتر في السنة، ما سيؤدي إلى تآكل شواطئ الإسكندرية، ولذلك تقوم الدولة بعدة إجراءات لمواجهة الأمر، بينها مشروع حماية الشواطئ.

وأكد محافظ الإسكندرية على أن أجهزة الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت أن تتصدى للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، رغم كل التحديات والظروف التي مرت بها خلال السنوات الماضية.

فرص عمل للحد من الهجرة غير الشرعية

ومن جانبها، أشارت السفيرة نائلة جبر أن الدولة قامت بتفكير استباقي لمحاولة الحد من آثار التغييرات المناخية على جميع الأصعدة، وخاصة فيما يتختص بالهجرة غير الشرعية، حيث قامت بتوفير فرص عمل وتشجيع المشروعات الصغيرة والتوسطة والعمل على تمكين المرأة وتشجيعها على الدخول بقوة في سوق العمل، مؤكدة على ضرورة التفكير في فرص عمل بديلة، فالعمل في حد ذاته قيمة كبيرة، لافتة بأنه يجب علينا جميعا تشجيع الحرف اليدوية والتراثية والمشروعات الصغيرة.

وأشارت أن الدولة بجيمع أجهزتها تدعم الحرف اليديوية والتراثية وتعمل على توفير كافة سبل التشجيع لصغار الصناع والحرفين وتذليل العقبات التي تواجههم، حيث تبنت الدولة سياسة تشجيع الصناعات الحرفية والترويج والتسويق لها بشكل جيد.

وأشادت «جبر» بدور محافظة الإسكندرية في دعم الحرف اليدوية، وإقامة العديد من المبادرات التي تدعم الأسر البسيطة والأعمال الحرفية.