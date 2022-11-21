إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وسيارة بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية على الطريق الزراعي السريع «مصر - أسوان»، أمام كوبري كفر المنصورة بمدينة المنيا.

حادث تصادم على الطريق الزراعي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بالطريق الزراعي السريع أمام كوبري كفر المنصورة.

نقل 3 مصابين لمستشفى المنيا العام

وبانتقال سيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال الأمن والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة والتخطي الخاطئ، ما أسفر عن إصابة كلا من عبد الرحمن جمال، 25 عاما، كريم سيد، 28 عاما، شريف ربيع، 21 عاما، يقيمون بماقوسة في جنوب مدينة المنيا، وتراوحت إصابتهم بين كسور مضاعفة وسحجات وكدمات، وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة والدراجة النارية، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

انقلاب سيارة في سمالوط

وكانت محافظة المنيا، شهدت صباح اليوم، انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط، بسبب انفجار الإطار، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 14 جميعهن سيدات يعملن في مزرعة بالصحراوي، وكانوا في طريقهن للعمل.