«كان عايش لوحده».. العثور على جثة شخص داخل شقته بالهرم

عثر رجال الشرطة على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بالهرم، وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة عدم وجود شبهة جنائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

ورد إخطار الى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من قسم شرطة الهرم يفيد ورود بلاغ بوفاة شخص داخل إحدى العقارات، وعقب انتقال رجال الشرطة برئاسة العميد على عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، تبين أن العقار محل البلاغ مكون من 6 طوابق.

وجرى العثور داخل إحدى شقق العقار على جثة أحد الأشخاص يبلغ من العمر 52 عامًا مسجى على وجهه بالممر المؤدي لغرفة نومه، ويرتدي كامل ملابسه.

وبمناطرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها وعثر على متعلقاته 5 هواتف محمولة ومبلغ 100 جنيه.

وعقب سؤال صديق المتوفى، أوضح أنه حاول الاتصال به مرارا، إلا أنه لم يستجب فحضر للاطمئنان عليه لإقامته بمفرده عقب وفاة زوجته منذ ثلاث شهور، وبدخول الشقة عبر القفز من البلكونة الخاصة بها فوجده متوفى، وأضاف أن المتوفى له تاريخ مرضي وأنه في الفترة الأخيرة كان يمر بحالة إعياء شديد.

وبسؤال شقيق المتوفى 53 سنة أيد أقوال المبلغ ولم يتهما أحد أو يشتبه في الوفاة جنائيا، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الهرم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.