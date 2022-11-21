 بدء العمل بمشروع إنشاء المجمع الطبي في الحرم الجامعي بجامعة جلوان

انطلقت اليوم الأعمال الخاصة بالمجمع الطبي بجامعة حلوان وهو مشروع تعمل الجامعة على تنفيذ ويضم مستشفى جامعى «تعليمي- اقتصادي»، بالإضافة إلى مستشفى للطلبة، وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على أن هذا المشروع يأتى نظرًا للحاجة الملحة لإستكمال توفير متطلبات كلية الطب، بالإضافة إلى توفير احتياجات الجامعة الطبية والتعليمية حيث يوفر هذا المشروع الهام الاحتياجات الضرورية اللازمة لتعليم وتدريب الطلاب بشكل يربط العلم النظري هذا بالإضافة إلى ما سيوفره المجمع من إمكانات علاجية لسكان منطقة حلوان.

خدمات الرعاية الطبية

ويصف رئيس جامعة حلوان الوضع الراهن للمشروع بأنه له العديد من المميزات الهامة حيث سيكون المجمع داخل الحرم الجامعي وسيتم تنفيذه من خلال استخدام أصول الجامعة الحالية، كما يتسم بقرب الموقع من مباني كلية الطب والتمريض، كما يتميز بسهولة فصلة واتصالة أيضا بباقي عناصر الحرم الجامعى، وقريب من الشوارع الرئيسية المحيطة بالجامعة، وهناك العديد من المزايا التنافسية للمشروع وهو عدم وجود مستشفى تعليمي في منطقتي جنوب وشرق القاهرة الكبري، تقديم خدمات الرعاية الطبية للتجمعات الصناعية بمنطقة جنوب القاهرة.

توفير بيئة تعليمية

كما يوضح الهدف من المشروع وهو توفير بيئة تعليمية متكاملة لتأهيل كوادر طبية في المجال الصحي وسد الاحتياجات في هذا القطاع الهام لخدمة شريحة واسعة من المواطنين، وذلك استنادًا إلى رسالة الجامعة ورؤيتها المستقبلية وخطتها الاستراتيجية، حيث يقدم المشروع خدمات علاجية والتعليم والتدريب وكذلك خدمة البحث العلمي.

ومن جانبه أوضح الدكتور هابى حسنى مستشار رئيس الجامعة للمشروعات ان المستشفى يتم إقامتها على مسطح 60000 الف متر، مسطح الدور الارضي 28500 متر، وبمسطح مباني إجمالي 125000 م٢، ويحتوي في المرحلة الأولى على 1000 سرير، والمبني يحتوي على العيادات وأقسام الأشعة والمعامل والوحدات العلاجية المتخصصة بالإضافة الي العلاج الإشعاعي وكذلك غرف العمليات المتخصصة ووحدات المناظير .