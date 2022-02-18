جامعة سوهاج توضح حقيقة فيديو تجول شخص بحمار داخل الحرم الجامعي

نفى الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، حقيقة ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن فيديو تجول شخص بحمار داخل الحرم الجامعي الجديد بالكوامل، موضحا أن الفيديو المنتشر قديم جدا وكان قبل عامين ولم يحدث داخل جامعة سوهاج.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأمن الإداري التابع للجامعة والأمن الخاص بالبوابات التابع لإحدى شركات الأمن، لا يسمح بدخول أي شخص للحرم الجامعي مخالف للعادات والتقاليد والأعراف الجامعية، وأن هناك تعليمات صارمة بمواجهة أي ظواهر تخالف قدسية وأعراف الحرم الجامعي، منوها إلى أن ما جرى نشره الهدف منه إثارة البلبلة داخل المجتمع الجامعي.

جامعة سوهاج جاهزة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

وأكد رئيس جامعة سوهاج، استعداد كل الكليات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، بدءا من غد السبت، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منوها إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتخصيص عدد من نقاط التطعيم الثابتة والمتحركة على مداخل بوابات الجامعة لمنح التطعيمات ضد المرض، وتوفير الجرعة التنشيطية التعزيزية الثالثة لفيروس كورونا للأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، وكذلك الأشخاص الذين تصل إليهم رسالة وزارة الصحة بالحصول على لقاح كورونا.