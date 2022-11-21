حالة الطقس غدا في محافظات القناة.. شبورة كثيفة وتوقعات بسقوط أمطار

كشفت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء، موضحة تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى بمدن محافظات القناة وعلى الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

غيوم وأمطار خفيفة بنسبة 30%

وذكر بيان الأرصاد، أن طقس غدا في السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة يشهد غيوما جزئية وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%.

وجاءت توقعات خبراء الأرصاد بالنسبة لحالة البحر المتوسط في طقس غد الثلاثاء، خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر بين خفيفة ومعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

تحذير الأرصاد للسائقين

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين وسائقي السيارات، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق بسبب الشبورة الكثيفة، حفاظا على سلامتهم.