قصف أوكراني على عدة مناطق في «جمهورية دونيتسك»

قصفت القوات الأوكرانية، بـ 9 قذائف من عيار 152 مم، 122 مم، مدينة «دونيتسك»، و«نيتيلوفو» «ياسينوفاتايا» و«أفدييفكا» في «جمهورية دونيتسك»، التي ضمتها موسكو في وقت سابق، إلى أراضي الاتحاد الروسي.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة في شرق البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مسؤول لاتفي: «شبه جزيرة القرم» جزء لا يتجزأ من روسيا

وفي وقت سابق، اعترف عمدة مدينة «داوجافبيلس» ثاني أكبر مدن لاتفيا، بأن «شبه جزيرة القرم» جزء لا يتجزأ من روسيا، وأشار أندريه الكسينينش، في حديث عبر إذاعة «دلفي»، إلى أن كييف وموسكو وواشنطن مسؤولة عن الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إلى محادثات سرية بين «واشنطن» و«موسكو» بشأن أوكرانيا، بهدف إلى تجنب صراع أوسع، مضيفة أن المحادثات حملت تحذيرا لروسيا من استخدام الأسلحة النووية.