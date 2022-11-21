منسق «حياة كريمة» بالبحيرة: نستهدف 3.5 مليون مواطن بخدماتنا

قالت الدكتورة نهى الوسيمي، منسق ميداني لمبادرة حياة كريمة في البحيرة، إنّ البحيرة كانت من المحافظات الأفر حظًا من حيث عدد المراكز، إذ تتضمن 42 وحدة محلية أي 3967 تابعًا، مشيرة إلى أنهم يستهدفون تقديم خدمات «حياة كريمة» لـ3.5 مليون مواطن، إضافة إلى إدراج مركزين جديدين للأماكن المستفيدة وهما «إيتاي البارود، والدلنجات».

جلسات حوارية للتعرف على مشكلات المواطنين وحلها

وأضافت الوسيمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية dmc، أنّ مؤسسة حياة كريمة أجرت الفترة الماضية عددًا من الجلسات الحوارية مع المواطنين في البحيرة؛ للتعرف إلى المشكلات والتحديات التي تواجهم، مشيرة إلى أنّ أبرز المشكلات كانت عدم توافر مياه شرب نظيفة ومشكلة الصرف الصحي، إذ إنّ القرى التي لم تدخل بعد ضمن مبادرة حياة كريمة، ما زالت تواجه مشكلة كبيرة بالصرف الصحي.

«حياة كريمة» مبادرة شاملة ومتكاملة للتنمية

وأوضحت منسق ميداني لمبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، أنّ هناك مناطق تعاني من عدم توافر بعض الخدمات، حيث رصدت الجلسات الحوارية مع المواطنين أن هناك بعض المناطق تعاني من مشكلة بالكهرباء أو عدم تواجد بعض الخدمات الحكومية كالشهر العقاري والبريد وغيره، وهو ما يدفع المواطنين إلى الانتقال لمدن أخرى؛ للحصول على هذه الخدمات، مؤكدة أنّ مبادرة حياة كريمة شاملة ومتكاملة تستهدف التنمية الشاملة بكل القرى والمراكز.