ماكرون يقدم مساعدات بـ100 مليون يورو إلى مولدوفا

كشفت رئيسة دولة مولدوفا، مايا ساندو، أن بلادها تعاني من أزمة طاقة حادة، في الوقت الذي رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكلمة عاجلة، قبل قليل، أعلن فيها عن مساعدة مولدوفا المتأثرة بشدة بالأزمة الروسية - الأوكرانية.

مساعدات عاجلة لـ مولدوفا

وأضاف الرئيس الفرنسي، بحسب تصريحات نقلتها قناة «سكاي نيوز» عربية: «يجب أن ندعم مولدوفا في مواجهة أزمة الطاقة، وأعلن عن مساعدات بقيمة 100 مليون يورو لمواجهة أزمة الطاقة».