منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية: حصلنا على دعم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

قال السفير هشام بدر، منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، إن الإرادة المصرية والاهتمام بالتغير المناخي بدأ قبل انطلاق القمة من خلال استراتيجية مصر 2030 واستراتيجية 2050، لافتا إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء حصلت على زخم كبير ودعم من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والقطاع الخاص المصري والعالمي، فتقرر استمرار المبادرة تأكيدا لأهمية استمرار التنفيذ وتشجيع الاستثمارات في المجال البيئي.

المجتمع المدني والقطاع الخاص

وأوضح «بدر» في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن المسابقة مستمرة لأن الدولة تتجه لتشجيع الاستثمارات في القطاع الأخضر من خلال المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مدينة شرم الشيخ شهدت قمة المناخ وكانت هناك نقلة نوعية من خلال إعداد المدينة وفقا لسياسة المشروعات الخضراء وتوجد إرادة سياسية للاستمرار في الاتجاه.

الرئاسة المصرية لقمة المناخ

وأشار السفير هشام بدر إلى أن الرئاسة المصرية لقمة المناخ بدأت في شرم الشيخ ومستمرة لمدة عام مقبل، ونشهد مؤتمرات وتحركات برئاسة مصر إلى أن تنتهى قيادة مصر في 2023، لافتا إلى أن التحركات تتضمن جهود المجتمع المدني والجامعات المصرية الأجنبية والدولية ومختلف الوزارات والجهات والهيئات المعنية.

المشروعات الخضراء الذكية

وأكد منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، أن قمة المناخ خرجت بـ54 قرارا لدعم البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، والكل مطالب بالتحرك وفقا لتخصصه لتكون الرئاسة المصرية هي الأقوى والأكثر فعالية، موضحا أن قمة المناخ هي بداية لتنفيذ التعهدات والوعود وطريق الانتقال للاقتصاد الأخضر، خاصة بعدما توصلت لصندوق الخسائر والأضرار الذي لم يتوصل إليه العالم على مدار القمم السابقة.