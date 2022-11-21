حالة الطقس غدا الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية.. توقعات بسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، غدًا الثلاثاء، إذ يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وسيكون مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وصولا إلى جنوب سيناء، كما يسود طقس حار على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات المساء، وخلال فترات الليل المتأخرة، تنخفض الحرارة بنحو 9 درجات على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد، في بيان تفصيلي صدر عنها، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستعود على السواحل الغربية للبلاد، والسواحل الشرقية ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، إذ تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة، على تلك المناطق يصاحبها سقوط أمطار بين متوسطة وخفيفة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ووفقا للأرصاد، درجات الحرارة، غدا الثلاثاء، على مدن الجمهورية، تأتي كالتالي:

- القاهرة 27 - 17

- العاصمة الإدارية 27 - 17

- 6 أكتوبر 26- 16

- بنها 26- 17

- دمنهور 26- 16

- كفر الشيخ 26- 16

- المنصورة 27- 17

- دمياط 25- 16

- بورسعيد 26- 18

- الإسماعيلية 28- 15

- السويس 27- 15

- الزقازيق 27- 16

- شبين الكوم 27- 15

- طنطا 26- 16

- شلاتين 31- 22

- الإسكندرية 25- 16

- العلمين الجديدة 24- 16

- وادي النطرون 27- 16

- مطروح 24- 16

- السلوم 25- 15

- سيوة 25- 11

- العريش 27- 14

- رفح 26- 13

- الطور 25- 14

- كاترين 22- 08

- رأس سدر 27- 16

- نخل 26- 07

- طابا 26 - 15

- نويبع 27 - 14

- حلايب 27- 19

- شرم الشيخ 29 - 21

- الغردقة 28- 20

- مرسى علم 28- 20

- الفيوم 27- 14

- بني سويف 27- 13

- المنيا 27- 12

- أسيوط 28- 13

- سوهاج 29- 14

- قنا 31- 17

- الأقصر 32- 16

- أسوان 33- 17

- الوادي الجديد 30- 12

- أبو سمبل 31- 16

- أبو رماد 30- 22

- رأس حدربة 27- 19