فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالسويس للصيانة.. المواعيد والأماكن

أعلنت محافظة السويس عن فصل التيار الكهربائي، غدا الثلاثاء، في عدد من المناطق بحي الأربعين لمدة 5 ساعات، وفي حي الجناين لمدة 3 ساعات، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

فصل التيار الكهربائي بحي الجناين

وأوضح بيان صادر عن المحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق حي الجناين بقرية كبريت بالقطاع الريفي بمحافظة السويس، بسبب صيانة محولات بمنطقة كبريت، بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

فصل التيار الكهربائي عن حي الأربعين

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بحي الأربعين، وهي «كفر أحمد عبد القديم، وشارع الباسل، وأرض هارون، ومحطة مياه عتاقة ومحطة مياه السماد، بسبب أعمال صيانة لموزع كهرباء المياه، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.