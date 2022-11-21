صندوق تحيا مصر: جار تطوير المنشآت التعليمية والصحية في القرى الأكثر احتياجا

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يعمل مع كل أجهزة الدولة في مكافحة المناطق العشوائية المهددة للحياة وتطوير القرى الأكثر احتياجا، وجهود مشاركة الدولة ظهرت في تطوير مناطق الأسمرات وبشاير الخير.

تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين

وأوضح «مختار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الصندوق يهدف لوضع نموذج متميز فيما يتعلق بتطوير القرى الأكثر احتياجا من خلال تطوير المنشآت التعليمية والصحية.

وأوضح أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بملف تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص تمكن من العمل في منطقة سيدى عبدالرحمن لتقديم الخدمات الحكومية من خلال مجمع متميز يقدم خدمات 9 جهات تتضمن السجل المدني والشهر العقاري والبريد وشركة المياه والإدارة التعليمية.

النجوع والقرى التابعة لمركز العملين

وأشار محمد مختار إلى أن مجمع الخدمات الحكومية بسيدي عبد الرحمن يتميز بالنظام الإلكتروني والربط الشبكي بين مكاتب الخدمات والمراكز الرئيسية لها، بالإضافة للخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لحماية الأسرة المصرية وتوفير التدريب المهني والحرف اليدوية التي تساعد الأسر على الاستفادة من مصادر دخل جديدة.

وأشار إلى أن المجمع يخدم النجوع والقرى التابعة لمركز العملين، وقرية سيدي عبد الرحمن تتضمن 25 ألف مواطن و60 ألف وافد من العمالة التي تعمل بالمشروعات التنموية في الساحل الشمالي الغربي بالإضافة للنجوع التابعة لمركز العلمين.

أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات

وأكد المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أن مجمع خدمات سيدي عبد الرحمن وفر على المواطن عناء السفر لمسافة لا تقل عن 50 كم للحصول على الخدمات الحكومية، بالإضافة لتقديم الخدمات على أعلى مستوى، لافتا إلى أن كثافة الطلاب في المدارس بالمنطقة وصلت إلى 105 طالب في الفصل، وجرى العمل على تقليلها إلى 36 طالب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال إنشاءات جديدة مؤهلة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات، مع تأسيس مدرسة إعدادية للطالبات تتضمن 9 فصول دراسية وبشكل يتسع للكثافة الطلابية خلال السنوات المقبلة.