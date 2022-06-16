«صندوق تحيا مصر»: جدول دوري سنوي لمتابعة احتياجات المناطق الحدودية

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن قافلة سيدي براني هي قافلة سلع غذائية من بين عدة قوافل تم التجهيز لها من شهر مضي، لافتا إلى أن القوافل تستهدف أيضا القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وشمال سيناء ووسط سيناء.

استهداف المحافظات الحدودية والنائية

وأضاف مختار في مداخلة تليفونية مع الإعلامية داليا أشرف في برنامج«8 الصبح»، على شاشة «dmc»،أن صندوق تحيا مصر يستهدف التنوع بتنظيم القوافل لكي تتضمن المحافظات التي تضم أسر مستحقة للرعاية، إضافة لبعض المناطق التي لها طبيعية خاصة كالمناطق الحدودية والنائية كسيدي براني وسانت كاترين وقرى شمال سيناء، مشيرًا إلى أن استهداف هذه المناطق ليس فقط لتوفير الدعم الغذائي إنما للوقوف على احتياجات الأفراد بها ودراستها والاستفادة منها بالقوافل المقبلة لتحقيق تلبية أكثر لاحتياجات الأفراد، إضافة لتطوير المنازل والرعاية الصحية.

قوافل متكررة بعيدًا عن زيارات المرة الواحدة

ولفت المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر إلى سعادة الأهالي بالخدمات المقدمة لهم من خلال هذه القوافل خاصة وأنها متكررة، مشيرًا لوجود عدد من الشركاء، سواء من القطاع الخاص أو مؤسسات العامة المجتمعية التي لها أنشطتها بالفعل على الأرض بتلك المناطق، مشيرًا إلى استهداف الصندوق توحيد الجهود لكي لا تكون هذه الزيارة مرة واحدة فقط سواء من صندوق تحيا مصر أو من إحدى الجمعيات، بل وضع جدول دوري سنوي يمكن من خلاله متابعة سكان هذه المناطق.

قوافل طبية متضمنة 10 تخصصات

وأشار «مختار»، إلى تضمن الخدمات المقدمة من صندوق تحيا مصر لهذه المناطق إلى توفير سكن كريم، وتوفير قوافل طبية متضمنة 10 تخصصات طبية، يقوم على توفيرها الهلال الأحمر المصري، لافتًا إلى توفير حرف يدوية للمناطق الحدودية والنائية، حيث أن لكل منطقة ما يميزها من الحرف التي تشتهر بها.

تطوير الثروة الحيوانية

وأكد المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر على تضمن الخدمات المقدمة كذلك، تطوير الثروة الحيوانية مثل رعاية الأغنام، لافتًا إلى التعاون مع منظمة «الفاو» لاستخدام أدوات مرنة، يمكن أن يتم توفيرها لعدد من المزارعين، حتى تتمكن مصر من تحقيق تنمية اقتصادية للقرى الأكثر احتياجا بالمناطق الحدودية والنائية.

دعم معنوي إضافة للدعم المادي

وأردف مختار أن الصندوق يهدف إلى الدعم المعنوي إضافة إلى الدعم المادي وهو ما يظهر من خلال الفيديوهات المعروضة عن تقديم الخدمة حيث لا يظهر الشخص متلقي الخدمة، مشددًا على عدم استهداف المتبرع والمشارك باسم تحيا مصر الحصول على الوجاهة الاجتماعية من خلال التبرع، واقتصار الأمر على كونه دور كان غائب، يتم تنفيذه بالتعاون مع أجهزة الدولة لحصول المواطن على الخدمة بشكل لائق للوصول إلى الأثر الإيجابي المستهدف، لافتًا إلى أن التصوير هدفه التوثيق فقط ليعلم المتبرع بوصول تبرعه لمستحقيه.