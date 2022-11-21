استشاري الحساسية والمناعة: الفيروس التنفسي المخلوي شائع منذ سنوات

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن هناك اعتقادا خاطئ بأن الفيروس المخلوي مرض جديد، لافتًا إلى أنه فيروس شائع ينشط كل عام في هذا التوقيت مع تغير الفصول، واسمه يرجع لترجمته عن الانجليزية، وهو فيروس يصيب الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والرئة، وله أسم آخر وهو فيروس الشعيبات أو القصيبات الهوائية.

الفيروس المخلوي شديد الخطورة على الأطفال والرضع

وأضاف الحداد في حوار مع الإعلامية أية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «dmc»، أن الفيروس المخلوي يصيب الأطفال والرضع بصورة أكبر ويكون شديد الخطورة عليهم، كون أن الأطفال والرضع جهازهم التنفسي غير مكتمل، مشيرًا إلى أن الفيروس يطول الشعب الهوائية، وهو ما ينتج عنه الكحة الشديدة وصعوبة التنفس، وقد يؤدي إلى طلب الرعاية الصحية للأطفال بالمستشفيات، حال زيادة صعوبة التنفس.

الإجراءات الاحترازية بالأعوام الماضية سبب اختفائه

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة أن سبب انتشار الحديث الآن عن الفيروس المخلوي هو ضعف ظهوره خلال 3 سنوات الماضية نتيجة تسليط الضوء على كورونا وإتباع معظم الأفراد الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى توجه معظم الأشخاص لتلقي اللقاحات الخاصة بكورونا والأنفلونزا، وحرص الأمهات على عدم ذهاب أطفالهم للمدارس حال مرضهم وارتفاع درجة حرارتهم.