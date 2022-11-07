أهم 10 بنود في اتفاقية باريس للمناخ 2015.. البحث عن حلول للغازات الدفيئة

انطلقت، صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وبدأت بكلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلالها عن أهمية انعقاد المؤتمر، وتطرق إلى اتفاقية باريس. وترصد السطور التالية أهم بنود هذه الاتفاقية.

أهم بنود اتفاقية باريس

اتفاقية باريس تعد أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، وجاء عقب المفاوضات التي عُقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة «COP21» للتغير المناخي في باريس عام 2015، وتضمنت أهم بنوده ما يلي:

1- مواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة.

2- إيجاد حلول للتكيف مع انبعاثات الغازات.

3- التخفيف من حدة ضرر الانبعاثات على البيئة.

4- التزام 195 دولة برسم استراتيجيات لا تسبب إلا انبعاثات طفيفة من الغازات الدفيئة.

5- النظر بجدية للآثار الواضحة للتغيرات المناخية.

6- الحد من ارتفاع درجة الحرارة.

7- مواصلة تنفيذ الخطوات الرامية إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

8- على الدول الصناعية تيسير نقل التكنولوجيا والتكيف مع الاقتصاد الخالي للكربون.

9- فتح الباب للتوقيع على الاتفاق في أبريل 2016 ليدخل حيز التنفيذ في 2020.

10- الرئيس ترامب عبر عن رغبته في إنهاء الحرب ضد الفحم.

الهدف من اتفاقية باريس

والهدف من اتفاقية باريس هو الوصول إلى تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يسمح للنظام البيئي بأن يتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، وبالتالي حماية الإنسان من خطر يصل إلى النقص في الغذاء والماء، والسماح في إيجاد وخلق سبل للتنمية الاقتصادية على النحو المستدام.