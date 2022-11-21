«المالية» لـ«الحياة»: تأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في المواني الجوية

قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة مشروعات تطوير الجمارك، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات نجح في المواني البحرية، وجرى تدريب العاملين من أجل تطبيقه في المواني الجوية، وتم تأجيل تطبيقه إلى يناير 2023 بسبب قلق المجتمع الدولي من الظروف العالمية الراهنة.

تأجيل تطبيق النظام في الموانئ الجوية

وأوضحت «ناصر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنّ وزارة المالية قدمت خطوة استباقية من خلال تأجيل تطبيق النظام في الموانئ الجوية لطمأنة التجار والمستوردين، ولكن في المواني البحرية النظام يعمل بشكل مستقر منذ عام مع ربط نظم التحركات داخل المواني بالنظم الرقمية وأعمال الحوكمة.

مشكلة تراكم الأعلاف

وأشارت الدكتورة منى ناصر إلى أن مشكلة تراكم الأعلاف تمت مناقشتها منذ شهر ولكن الحقيقة أن مشهد إعدام الكتاكيت هو مشهد متكرر، وعلى الفور أصدرت المواني بيانا أوضحت خلاله أن حجم الأعلاف المتراكمة في المواني أقل من المعتاد ولا يتسبب في كل هذه المشاهد، نظرا لوجود تعليمات واضحة بعد تخزين أي سلع استراتيجية في المواني.

تطوير الجمارك

وأكدت مساعد وزير المالية للمتابعة مشروعات تطوير الجمارك، أن الوضع الحالي في المواني أفضل وقبل نهاية العام الجاري ستكون المشكلات انتهت تماما وعادت الأمور لطبيعتها، ولا توجد سلع بعينها بها مشكلة في ظل انفراجة توفير السلع وثبات الأسعار.