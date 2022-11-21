مخرج فيلم «أرض الوهم»: قصته من الواقع.. وسعيد بعرضه في «القاهرة السينمائي»

شهدت فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ44، عرض الفيلم اللبناني «أرض الوهم»، والذي يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وينافس ضمن مسابقة آفاق عربية وأن قصته قريبة من الواقع.

قصة فيلم «أرض الوهم»

تدور أحداث فيلم «أرض الوهم»، حول حياة ليلى، وهي أم شابة وزوجة مثالية، تقضي الصيف في قرية بعيدة في لبنان، وذلك قبل نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، في وقت اندلاع حرب أهلية هناك، تقابل شابا فرنسيا يفتح عينيها على حقيقة وضعها.

مشاعر المرأة في فيلم «أرض الوهم»

وقال المخرج كارولوس شاهين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه سعيد جدا لعرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واصفا إياه بالأمر الذي يسعده كثيراً، مشيرا إلى أن الفيلم يركز على مشاعر المرأة التي تعاني ومن ثم يعاني معها طفلها الصغير.

5 سنوات عمل على فيلم «أرض الوهم»

وأشار «شاهين»، إلى أن التحضير لفيلم «أرض الوهم» وتنفيذه، استغرق نحو 5 سنوات حتى يخرج للنور، مشيراً إلى أن قصته قريبة من الواقع وحدثت بالفعل مع اختلاف كثير من التفاصيل.