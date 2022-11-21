جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصفين الأول والثاني الثانوي في الدقهلية

اعتمد ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصفين الأول والثاني الثانوي 2022/2023، ويبدأ من يوم الأحد 4 ديسمبر ويستمر حتى يوم الخميس 15 من الشهر نفسه، ويجري تنفيذ الجدول طبقا للقرار الوزاري رقم 168 في 29/9/2022، على أن تُجرى الامتحانات في أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بانتظام الدراسة طوال اليوم، وبما يساهم في تواجد الطلاب بالمدارس «الحصة الخامسة».

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أنه جرى اعتماد جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصفين الأول والثاني الثانوي، من ناصر شعبان، مدير المديرية، وراغب مختار محمد، مدير إدارة التعليم الثانوي، والدكتور عصام عمارة، مدير عام التعليم العام، وهاني عنتر، وكيل المديرية.

جدول امتحان شهر أكتوبر 2022 للصف الأول الثانوي

الأحد 4 ديسمبر: لغة عربية

الإثنين 5 ديسمبر: لغة أجنبية أولى

الثلاثاء 6 ديسمبر: لغة أجنبية ثانية

الأربعاء 7 ديسمبر: جبر وحساب مثلثات وهندسة تحليلية

الخميس 8 ديسمبر: أحياء

الأحد 11 ديسمبر: كيمياء

الإثنين 12 ديسمبر: فيزياء

الثلاثاء 13 ديسمبر: تاريخ

الأربعاء 14 ديسمبر: جغرافيا

الخميس 15 نوفمبر: فلسفة

جدول امتحان شهر نوفمبر 2022 للصف الثاني الثانوي «علمي»

الأحد 4 ديسمبر: لغة عربية

الإثنين 5 ديسمبر: لغة أجنبية أولى

الثلاثاء 6 ديسمبر: لغة أجنبية ثانية

الأربعاء 7 ديسمبر: جبر وتفاضل حساب مثلثات

الخميس 8 ديسمبر: أحياء

الأحد 11 ديسمبر: كيمياء

الإثنين 12 ديسمبر: فيزياء

الثلاثاء 13 ديسمبر: ميكانيكا تطبيقات رياضية.

جدول امتحان شهر نوفمبر 2022 للصف الثاني الثانوي «أدبي»

الأحد 4 ديسمبر: لغة عربية

الإثنين 5 ديسمبر: لغة أجنبية أولى

الثلاثاء 6 ديسمبر: لغة أجنبية ثانية

الأربعاء 7 ديسمبر: جبر وتفاضل حساب مثلثات

الخميس 8 ديسمبر: تاريخ

الأحد 11 ديسمبر: جغرافيا

الإثنين 12 ديسمبر: فلسفة ومنطق

الثلاثاء 13 ديسمبر: علم نفس والاجتماع

وشددت مديرية التربية والتعليم، على تفعيل درجات المواظبة والسلوك، وتطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة للغياب والإنذارات وقرارات الفصل وإعادة القيد خاصة القرار 237 لعام 2000.