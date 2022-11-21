أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر.. عيار 21 يسجل 1305 جنيهات

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، إن أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 21-11-2022، شهدت حالة من الاستقرار خلال ساعة الإغلاق، إذا وصل عيار 21 إلى 1305 جنيهات للبيع.

وأضاف «نجيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر الذهب عيار 21، سجل 1305 جنيهات للشراء، وبلغ سعر أوقية الذهب 1.738 دولار.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 21-11-2022

أشار سكرتير شعبة الذهب السابق، إلى أن أسعار الذهب اليوم الإثنين 21-11-2022، جاءت كالتالي:

سجل سعر عيار 24 سجل نحو 1491 جنيها للبيع، 1498 جنيها للشراء، وعيار 22 سجل 1367 جنيها للبيع، و1373 جنيها للشراء.

وتابع: «وصل عيار 18 إلى 1119 جنيها للبيع، 1124 جنيها للشراء، وعيار 14 سجل 870 جنيها للبيع، و874 جنيها للشراء، وسجل عيار الذهب 12 قيمة نحو 746 جنيها للبيع، 749 جنيها للشراء».

سعر الجنيه الذهب عيار 21 والأونصة

أوضح «نجيب»، أن سعر الجنيه الذهب سجل 10440 جنيها للشراء، و10488 للبيع، وسعر الأونصة وصل إلى 46.383 جنيها للبيع، و46.597 جنيها للشراء، في حين وصل سعر الكيلو الذهب إلى 1.491.429 جنيها للبيع، و1.498.286 جنيها للشراء، وسجل متوسط أسعار الذهب بأسواق المال العالمية، كما يلي:

- عيار 24 وصل لـ55.90 دولار أمريكي أي 1371 جنيها مصريا.

- عيار 22 وصل لـ51.24 دولار أمريكي، أي نحو 1257 جنيها مصريا.

- عيار21 وصل لـ48.91 دولار أمريكي، أي نحو 1199 جنيها مصريا.

- عيار 18 وصل لـ41.92 دولار أمريكي، أي نحو 1028 جنيها مصريا.

- عيار 14وصل لــ32.61 دولار أمريكي، أي نحو 799.59 جنيه مصري.

- عيار 12 وصل لـ27.95 دولار أمريكي، أي نحو 685.36 جنيه مصري.