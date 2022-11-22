محافظة القاهرة تواجه المخدرات بندوات توعية للموظفين

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود رئاسة حي دار السلام في استضافة فعاليات مبادرة «أنت أقوى من المخدرات»، في إطار التعاون بين محافظة القاهرة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استكمالا لسلسلة الندوات التى تعقد بأحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بشأن مكافحة الإدمان وللتعريف بتأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع.

تناولت الندوة رفع الوعى بأضرار الإدمان والمخدرات وكيفية التصدى لتلك الظاهرة وذلك بما يتناسب مع هدف المبادرة ورفع الوعى ببعض الأمور الحياتية التي من الضروري اتخاءها لعدم الوقوع في براثن الإدمان، ألقى الندوة الدكتور محمد مصطفى خبير السموم بمصلحة الطب الشرعي، بحضور اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي دار السلام، والعقيد إيهاب المعزاوي مأمور قسم شرطة دار السلام وسناء محمود سكرتير الحي وعدد من الموظفين العاملين بالحي في تفاعل كبير.

إجراءات ضد من يتعاطى المخدرات

تناول اللقاء عددا من الموضوعات المهمة، منها الحديث عن التفاعلات الدوائية التى قد تؤثر على نتيجة عينة تحاليل الكشف عن المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكيفية التأكد من ذلك، أيضا آليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، حيث أتاح القانون 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن «16023» في سرية تامة دون مساءلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، وإلا سيتم فصله من العمل فى حال ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة .

مخاطر الإدمان

كما تناولت الندوة الحديث عن مخاطر الإدمان والمخدرات وكيفية الحفاظ على الصحه العامه وطرق الوقايه والتعافي منه وكذلك دور الاسره في توعية أبناءها وتوجيههم لتجنب الوقوع في مخاطر الادمان وكذلك الابتعاد عن المشروبات التي يوجد بها نسبة من المواد المخدره والكافيين وكيفية مجابهة تعاطي المخدرات للحفاظ علي الصحة العامه .

كما تم التعريف بدور صندوق مكافحة و علاج الادمان وخدماته ورقم الخط الساخن 16023 ومناقشة أنواع المخدرات وأضرارها حيث وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتعميم تلك الفعاليات على باقي أحياء المنطقة الجنوبية لتحقيق الاستفادة القصوى من المعلومات المتاحة بها.