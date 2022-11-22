شهداء الشهامة.. قصة 3 شباب قدموا حياتهم ثمنا للدفاع عن جيرانهم بالشرقية

خاطروا بحياتهم، لم يفكروا في أنفسهم، ودفعوا أرواحهم ثمنا للدفاع عن جيرانهم، فرحلوا تاركين خلفهم الحزن والشجن في قلوب محبيهم، ولكن سطروا أسماءهم وقصصهم في صفحات جديدة تضاف لسجلات شهداء الشهامة.

3 شباب من أبناء الشرقية يدفعون أرواحهم ثمنا لإنقاذ جيرانهم

خالد صلاح أحمد الليثي، 33 عاما، ابن قرية أولاد موسى في مركز أبو كبير، ومحمد عبدالله، 21 عاما، ابن مركز الحسينية، ومحمد وائل، 25 عاما، ابن مركز أبو حماد، والذين أثارت وفاتهم حالة كبيرة من الحزن بين الأهالي، وشارك في جنازاتهم جموع غفيرة من الأهالي في مسقط رأسهم، في مشاهد عكست الوداع المؤلم للشباب الثلاثة الذين عرفوا بسمعتهم الحسنة ودماثة خلقهم.

مقتل شاب أثناء تصديه للص في أبو حماد

قبل ظهر أول أمس، كانت الأحوال تسير كالمعتاد في منطقة منشية ناصر في مركز أبو حماد، فالشوارع يعبرها المارة والسيارات ومواطنون ينشغلون في أعمالهم، حتى انقلبت الأمور رأسا على عقب، بمحاولة أحد الأشخاص التسلل إلى شقة في عمارة سكنية لسرقتها، وما أن رآه أحد الأهالي حتى صرخ قائلا «حرامي».

حركة غير عادية وأصوات صراخ دفعت الشاب الراحل محمد وائل إلى الإسراع نحو العمارة السكنية للتصدي للص والاطمئنان على شقيقته التي تسكن بذات العمارة، وعند وصوله وأثناء الإمساك باللص سدد له طعنتين نافذتين بجسده ما أدى لوفاته.

وشيع الأهالي الجثمان مرددين هتافات «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله» كما أطلقت بعض النساء الزغاريد وسط البكاء والحزن الذي خيم على الجميع في الجنازة.

الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على القاتل ويدعى «أ. ص»، 26 عاما، عاطل، وبحوزته السلاح المستخدم، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مقتل شاب في أبو كبير تدخل لإنقاذ جارتهم وابنتها بعدما أطلق عليهم شخص أعيرة نارية

الحادثة التي أثارت ضجة عارمة شهدتها قرية أولاد موسى التابعة لمركز أبو كبير خلال عام 2021 حيث دفع «خالد صلاح أحمد الليثي» حياته ثمنا لدفاعه عن جارته وابنتها بعدما هاجمهما شاب وأطلق عليهما الأعيرة النارية بسبب رفض الأسرة تزويجه من الفتاة.

وقال الحاج «صلاح» والد الشاب الراحل، إنهم كانوا يتناولون طعام الإفطار في آخر يوم في شهر رمضان الماضي، وفجأة سمعوا صوت إطلاق أعيرة نارية فخرج ابنه مسرعا ليعرف ما يحدث فوجد جارتنا مصابة بطلقات خرطوش في كتفها وجهها ويدها، بينما يحاول المتهم إصابة الأبلة أيضا وعندما رأى ابنه سارع بالفرار فلحق به ابنه للإمساك به إلا أن المتهم أطلق عليه الأعيرة النارية وأصابه برصاصتين ما أدى لوفاته.

وأشار إلى أن عددا من الأهالي طاردوا المتهم أيضا، للإمساك به وأصاب بعضهم أثناء ملاحقته إلا أنهم في النهاية تمكنوا من محاصرته وضبطه وتسليمه إلى الشرطة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وقيدت القضية برقم 10080 لسنة 2022 جنايات أبو كبير برقم 787 لسنة 2022 کلی شمال الزقازيق شمال الزقازيق، واصدرت محكمة جنايات حكما بمعاقبة المتهم بالاعدام شنقا .

مقتل شاب تدخل للدفاع عن جاره في مشاجرة بموقف بالعاشر

وفي نوفمبر 2020 لقي "محمد عبد الله" 21 عاما، عامل بمصنع بمدينة العاشر من رمضان، مصرعه بعدما تعدى عليه أب ووالديه وأصابوه بسلاح أبيض عندما تدخل للدفاع عن جاره خلال الاعتداء ، بموقف سيارات بالعاشر من رمضان بسبب الخلاف على أولوية المرور .

والقت الشرطة القبض على المتهمين وتم احالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.