أهم الأحداث في المحافظات.. غلق أكاديميات وهمية ومصرع شخص وإصابة 33 آخرين

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأحداث المهمة أبرزها غلق 4 أكاديميات غير مرخصة كانت تدعي منحها شهادات معتمدة للطلبة، إضافة إلى مصرع شخص وإصابة 33 آخرين في حوادث طرق متفرقة، فيما نجح فريق طبي في إعادة أصابع شخص بعد بترها في عملية طبية صعبة.

غلق 4 أكاديميات تعليمية غير مرخصة

أغلقت محافظة المنيا، 4 أكاديميات تعليمية غير مرخصة، تروّج لإعلانات مضللة وتدعي منحها شهادات معتمدة للطلاب، وهي التي تدرب الشباب على الخدمات الطبية وتعدهم بالعمل بالمستشفيات الخاصة بعد الحصول على شهادة في التمريض والإسعافات الطبية مقابل مبالغ مالية.

وبفحص الأكاديميات، تبين عدم وجود رخص مزاولة المهنة، وجرى غلقها بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية وإخطار الأجهزة المعنية.

مصرع وإصابة 34 شخصًا

ووقعت 4 حوادث كبرى سببت في مصرع شخص، إضافة إلى إصابة 33 آخرين، أولها حادث الدقهلية الذي أُصيب فيه 6 حالات، بعد اصطدام سيارة كانت تقلهم ميكروباص بأخرى ملاكي في مفارق الزقازيق بمدينة بنها.

فيما أُصيب 7 عمال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي بمركز بلبيس في الشرقية، بينما أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ،.

واختتمت الحوادث حين لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، إثر انقلاب ميكروباص عند «كارتة» أبو رديس في اتجاه «أبو زنيمة» بالطريق الجديد بمحافظة جنوب سيناء، بسبب السرعة الزائدة.

فريق طبي ينجح في إعادة أصابع مبتورة

نجح فريق طبي من جراحي التجميل بمستشفيات جامعة المنوفية، في إعادة توصيل أصابع مبتورة باليد وعودتها للحركة لمريض يبلغ من العمر 40 عامًا، في عملية دقيقة احتاجت إلى مهارات متقدمة جدًا.