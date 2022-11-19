حالة الطقس اليوم في محافظات مصر.. عودة ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في عدة محافظات، موضحة أنه يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء مقارنةً بالأيام الماضية، مع ظهور كثيف للشبورة المائية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وبحسب توقعات «الأرصاد» لـ حالة الطقس اليوم في محافظات مصر، اليوم السبت، فإنّه يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، 26 درجة، بينما تسجل 27 درجة في جنوب سيناء، و29 درجة في جنوب الصعيد.

طقس خريفي مائل للحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها، أنّه في المجمل، تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد طقس خريفي مائل للحرارة نهاراً، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يتحول الطقس إلى مائل للبرودة على أغلب الأنحاء بحلول المساء.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت يخص درجات الحرارة في المحافظات اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية العظمى: العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.

الظواهر الجوية اليوم

وتظهر شبورة مائية كثيفة في الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، كما تنشط حركة الرياح أحياناً على مناطق القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتكون حالة الطقس في محافظات الوجه البحري مائلة للحرارة نهاراً ومائل للبرودة ليلاً، وفي الصباح الباكر شبورة مائية وغيوم جزئية.

وفيما يخص حالة الطقس في السواحل الشمالية الغربية، يكون الطقس مائل للحرارة نهاراً، ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يسود طقس غائم جزئياً.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية، طقساً معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، غائم جزئياً مع ظهور شبورة مائية.

ويسود طقس مائل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً وفي الصباح الباكر مشمس على مدار اليوم في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما يسود طقس مائل للحرارة نهاراً مائل للبرودة ليلاً ومشمس طوال النهار في محافظات شمال الصعيد، بينما يكون مائل للحرارة نهاراً مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر ومشمس طوال النهار في محافظات جنوب الصعيد.