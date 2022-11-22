مقتل وإصابة 31 شخصا إثر انفجار أسطوانة غاز في مبنى بالعراق

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 27 آخرين إثر انفجار أسطوانة غاز في مبنى خاص للأقسام الداخلية للطلبة بمحافظة دهوك بإقليم «كردستان العراق» شمال البلاد.

وقال مسؤول إعلام مديرية «الدفاع المدني» في دهوك المقدم بيوار عبد العزيز، إن من بين القتلى، رائد في شرطة النجدة وشرطي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، أشار مصدر أمني عراقي، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى أن سبب انفجار منظومة الغاز لم يعرف حتى الآن.

مصدر أمني عراقي: تواجد فرق الدفاع المدني بمكان الحادث

وفي وقت سابق، أشار مصدر أمني عراقي إلى إصابة 10 أشخاص على الأقل، إثر الانفجار، مضيفا في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية،، إن حريقاً اندلع نتيجة الانفجار.

وأشار المصدر الأمني، إلى تواجد فرق الدفاع المدني بمكان الحادث لإخماد النيران وإسعاف المصابين.