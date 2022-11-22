حوادث بـ3 دول بينها الولايات المتحدة.. مصرع 45 شخصا في حريق وتحطم طائرة

شهدت كولومبيا والصين والولايات المتحدة، خلال الساعات القليلة الماضية، حادثي تحطم طائرة وحريق أسفرا عن مقتل 45 شخصا.

وأمس الاثنين، تحطمت طائرة من طراز «بايبر» ذات المحركين، كان على متنها 8 أشخاص في منطقة سكنية في «ميديلين» ثاني أكبر مدن كولومبيا، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب.

Se ha presentado el accidente de una avioneta en el sector de Belen Rosales. Todas las capacidades de la administración se han activado para socorrer a las Victimas. pic.twitter.com/Vj5qaJBc8T — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 21, 2022

وأقلعت الطائرة الطائرة من «مطار هيريرا»، متجهة من «ميديلين» إلى بلدية «بيزارو» وأبلغت عن عطل في المحرك قبل اصطدامها بمنزل، فيما قال المطار عبر «تويتر»، إن الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة، بينهم 6 ركاب وطاقم من اثنين.

مصرع 36 شخصا نتيجة حريق شهده مصنع في «أنيانج» الصينية

وفي الصين، لقى 36 شخصا مصرعهم وأصيب اثنان آخران، نتيجة حريق شهده مصنع في مدينة «أنيانج» بمقاطعة خنان الواقعة وسط الصين، فيما قالت وسائل إعلام إن شخصين اثنيين في عداد المفقودين.

واندلع الحريق في مصنع شركة «كايسيندا تريدينج» في منطقة «وين فينج» في «أنيانج»، وفقا لما ذكرته قناة «المملكة» الأردنية.

من جانبها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن الحوادث الصناعية شائعة في الصين، مضيفة إن هذه الحوادث غالباً ما تنتج عن عدم الالتزام بقواعد السلامة.

مصرع شخص وإصابة 19 آخرين نتيجة اصطدام سيارة دفع رباعي بمتجر أبل

وفي الولايات المتحدة، لقى شخص مصرعه «65 عامًا» وأصيب 19 آخرين، جراء اصطدام سيارة دفع رباعي بمتجر أبل في «هنجهام» بـ «ماساتشوستس» شمال شرقي الولياات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته قاة «سي جي تي إن» الصينية.

وفتحت السلطات ، تحقيق جنائي ضد سائق السيارة البالغ من العمر «53 عامًا»، وفقا لما ذكرته قناة «سي بي إس نيوز» الأمريكية.