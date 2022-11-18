بايدن يلتقي الرؤساء التنفيذيين وقادة النقابات لمناقشة أحوال الاقتصاد

قال مسؤول في البيت الأبيض، إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيلتقي بقادة الأعمال والعمل، اليوم، بمن فيهم الرؤساء التنفيذيين لشركة فورد موتور، وكايزر بيرماننتي، وكاريير جروب، ورئيس نقابة عمال السيارات المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

ويضم الاجتماع في البيت الأبيض حضوراً شخصياً وافتراضياً رؤساء الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة ونقابة عمال الغذاء والتجارة المتحدة، وسيناقش الاقتصاد ووجهات نظر المشاركين في الاجتماع حول الاقتصاد والأفكار التي يتعين عليهم متابعتها لخفض التضخم.