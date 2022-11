أبرز أحداث أمريكا: بايدن يبلغ سن الـ 80 دون احتفالات.. ومصرع شخص بانقلاب قارب

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الليلة الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية ورياضية، كان من أبرزها، بلوغ رئيس البلاد الحالي، جو بايدن، عامه الثمانين، دون القيام بمظاهر احتفالية، مقتصرا على الرقص مع زوجته جيل، فيما أسفر حادث انقلاب قارب مهاجرين كوبيين قبالة ساحل «ليتل تورش كي»، بفلوريدا عن مصرع شخص.

وبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، الثمانين من عمره، في حادث يعد الأول من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، التي يبلغ فيها الرئيس الأمريكي عامه الثمانين على رأس منصبه.

ولم يقم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي بلغ الثمانين من عمره، بأي مظاهر احتفالية، فيما نشرت السيدة الأولى جيل، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صورتين للزوجين أثناء رقصهما سويا، وأرفقت الصورتين بتعليق، قائلة، إنها لا تريد الرقص مع أي شخص آخر، مضيفا: «عيد ميلاد سعيد جو! أحبك»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، رفع موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الحظر الذي فرضه على حساب مغني الراب كاني ويست، بعد تعليقه على خلفية تغريدة معادية للسامية، فيما أعلن المدير العام لفرع «تويتر» في فرنسا داميان فييل، مغادرته الموقع، دون توضيح ما إذا كان قد استقال من تلقاء نفسه أو أرغم على ذلك.

وفي إطار ملف الهجرة غير الشرعية، التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية، انقلب قارب يقل مهاجرين من كوبا قبالة ساحل جزيرة «ليتل تورش كي» بولاية فلوريدا الواقعة جنوب شرقي البلاد، فيما تواصل السلطات البحث عن 5 آخرين.

وأشار خفر السواحل الأمريكي، الأحد، إلى إنقاذ 9 أشخاص في الحادث ، موضحا أن الناجين من حادث القارب أبلغوا رجال الإنقاذ بوجود 19 مهاجرا في المجمل كانوا على متن القارب المنكوب، فيما غرق 4 أشخاص.

رياضيا، حث جو بايدن، مساء الجمعة الماضية، في مكالمة هاتفية مع مدرب المنتخب الأمريكي لكرة القدم جريج بيرهالتر، المنتخب على الفوز في المباراة أمام ويلز التي يستضيفها استاد أحمد بن علي، اليوم الاثنبن، ضمن مباريات الجولة الأولى في المجموعة «بي» لكاس العالم «فيفا قطر 2022»، وقال الرئيس الأمريكي: «دعونا نصدمهم جميعا»، معربا عن ثقته في منتخب بلاده.

